Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu" düzenleyeceklerini bildirdi.
#AyasofyaCamii'nin yeniden ibadete açılması vesilesiyle Ekim ayında gerçekleştireceğimiz Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ayasofya Cami-i Şerîfi Sempozyumu düzenleyeceğiz. pic.twitter.com/Ia27n4IBi1— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) July 22, 2020
Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması vesilesiyle ekim ayında gerçekleştireceğimiz Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu' düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.