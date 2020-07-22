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    • 22.07.2020 14:26
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    Son dakika: duyurdu: "" düzenleyecek

    Son dakika haberine göre, İşleri Başkanı , Camiler ve etkinlikleri çerçevesinde "" düzenleyeceklerini bildirdi.

    Ali Erbaş duyurdu: Ekim ayında düzenlenecek

    İşleri Başkanı , Camiler ve etkinlikleri çerçevesinde "Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu" düzenleyeceklerini bildirdi.


    Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması vesilesiyle ekim ayında gerçekleştireceğimiz Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu' düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.

    Haberler Güncel Son dakika: Ali Erbaş duyurdu: Diyanet "Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu" düzenleyecek
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