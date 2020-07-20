Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

#PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/UJvIH9NeLI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 20, 2020

Milli Savunma Bakanlığının twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtildi.



4 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği kaydedildi.