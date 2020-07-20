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    Son dakika: duyurdu: 'ın kuzeyinde 4 'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 'lı 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Irak'ın kuzeyine hava harekatı

    Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 'lı teröristin düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


    Milli Savunma Bakanlığının twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtildi.

    4 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği kaydedildi.



    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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