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    • 22.07.2020 20:05
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    Son dakika: 'li  Belediye Başkanı  tutuklandı!

    Son dakika haberi... Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan 'li  Belediye Başkanı , "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

    HDP'li başkan terör suçundan tutuklandı!

    İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturma kapsamında görevden alınan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Belediyesi eski Başkanı 'li , çıkarıldığı mahkemece, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

    Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında 23 Mart günü gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nca görevinden alınan Batman Belediyesi eski Başkanı HPD'li Mehmet Demir, dün akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı.

    'SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK' SUÇUNDAN TUTUKLANDI
    Batman'da gözaltına alınan Demir, hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Demir, sevk edildiği adliyede 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

    Haberler Güncel Son dakika: HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir tutuklandı!
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