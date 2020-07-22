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    • 22.07.2020 19:41
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    duyurdu! "Kovid-19 sayfası 270 milyon kez ziyaret edildi"

    , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bilgilere yer verilen "http://covid19.saglik.gov.tr" sayfasının 270 milyon kez ziyaret edildiğini bildirdi.

    Sağlık Bakanlığının Kovid-19 sayfasına yoğun ilgi

    , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bilgilere yer verilen "http://covid19.saglik.gov.tr" sayfasının 270 milyon kez ziyaret edildiğini bildirdi.

    Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "http://covid19.saglik.gov.tr" adresinde günlük vaka tablosu mesajlarında düzenli olarak yer verdiklerini anımsatarak, "Salgının seyrini gösteren ayrıntılı grafiği, günlük ve haftalık durum raporlarını içeren sayfamız 270 milyon kez ziyaret edildi. Doğru bilgi için her zaman bekleriz: http://covid19.saglik.gov.tr." ifadesini kullandı.

    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! "Kovid-19 sayfası 270 milyon kez ziyaret edildi"
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