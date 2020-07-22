"KIZIMI ÖLDÜREN TEK KİŞİ DEĞİL"

Kızını öldürenin tek olmadığını da iddia eden Gültekin. "Ben oraya gittim. Her şeyi biliyorum. Ben kameralara baktım. Tek kişi değil ama tek kişi yakalanmış. Cumhurbaşkanı'mızdan onu da takip etmesini istiyoruz. O hem bizi mahvetti hem de kendi ailesini mahvetti. Bizi yaktı" dedi.

"BU ÖLÜLER SON BULSUN"

Kızını son yolculuğuna uğurlayan baba Gültekin ise mezarlık çıkışında açıklama yaptı. Baba Gültekin, "İlk başta Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Muğla Emniyet Teşkilatına, Jandarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Gerçekten 4 gün boyunca gece gündüz demeden gözlerimle gördüm çok iyi çalışmaları oldu. Ve onlar olmasaydı belki kızımı bir daha bulamayacaktım. Çok üzgünüm. Artık Pınarlar ölmesin memlekette. Gerçekten her kız öğrenciye bir nöbetçi mi koymak mı lazım. Artık Pınarlar, Özgecanlar ölmesin. Bu ölümler son bulsun. Artık bir isyan noktasına gelmiştir. Zaten fark ederseniz tüm şehirlerde kadınlar ayakta yarın erkeklerde bunlara destek verir Türkiye ayaklanır. Biran önce bu iş bitsin. Bu adam bizim yüreğimiz yaktı. Ve kendi ailesinin yüreğini de yaktı. Hem kendisine hem bize yaptı. Söyleyecek söz bulamıyorum sözün bittiği yerdeyiz. Türkiye'miz çok güzel bunun değerini bilelim. İnsanlar sevelim. Ölüme son diyelim. Bu kan bitsin" diye konuştu.