#AyasofyaCamii bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür.



Ne duvarlarında ne de taşlarında yazar anlamı... Türk milleti ancak ve ancak gönlünün en müstesna yerinde saklar Ayasofya Camii'nin biricik manasını. https://t.co/H6k0GB3U4X