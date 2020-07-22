Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ayasofya Camii ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tweetine alıntılayarak yaptığı paylaşımda " #AyasofyaCamii bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür. Ne duvarlarında ne de taşlarında yazar anlamı... Türk milleti ancak ve ancak gönlünün en müstesna yerinde saklar Ayasofya Camii'nin biricik manasını." ifadelerine yer verdi.
Bakan Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tweetine alıntılayarak yaptığı paylaşımda " #AyasofyaCamii bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür. Ne duvarlarında ne de taşlarında yazar anlamı... Türk milleti ancak ve ancak gönlünün en müstesna yerinde saklar Ayasofya Camii'nin biricik manasını." ifadelerine yer verdi.
İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Ayasofya Camii ile ilgili o paylaşımı;
#AyasofyaCamii bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 22, 2020
Ne duvarlarında ne de taşlarında yazar anlamı... Türk milleti ancak ve ancak gönlünün en müstesna yerinde saklar Ayasofya Camii'nin biricik manasını. https://t.co/H6k0GB3U4X