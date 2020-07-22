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    • 22.07.2020 23:30
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    'tan '' mesajı: "Vatan davasının en kıymetli sembolü"

    , Twitter hesabı üzerinden ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, "#AyasofyaCamii bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür" ifadelerine yer verdi.

    Bakan Albayrak'tan 'Ayasofya Camii' mesajı
    , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

    Bakan Albayrak, Başkan 'ın tweetine alıntılayarak yaptığı paylaşımda " #AyasofyaCamii bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür. Ne duvarlarında ne de taşlarında yazar anlamı... Türk milleti ancak ve ancak gönlünün en müstesna yerinde saklar Ayasofya Camii'nin biricik manasını." ifadelerine yer verdi.

    İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Ayasofya Camii ile ilgili o paylaşımı;

    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Ayasofya Camii' mesajı: "Vatan davasının en kıymetli sembolü"
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