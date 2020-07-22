Tüm Türkiye'nin şoke olduğu Pınar Gültekin cinayeti sonrasında Murat Övüç'ün yaptığı açıklama büyük tepki almasına neden oldu. Peki Murat Övüç ne söylemişti? Murat Övüç basın mensuplarına kadın cinayetleri ile ilgili yaptığı açıklamada "Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular... Tutun dilinizi! Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Bizim kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar. Ee erkekler de..." dedi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de