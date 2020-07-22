Sürüklenen otomobil otobüs durağına çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan polisler M.Ş, A.Y, S.K. ve A.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.