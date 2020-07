22 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları hakkındaki araştırmalar akşam saatlerinde hız kazandı. Son olarak Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, On Numara çekilişlerinin her gün yapılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda gün içerisinde bayilerden loto oynayanlar sonuçları öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, bugün hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte 22 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları

22 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara sonuçları saat 22.15'te yapılacak ve Milli Piyango İdaresi tarafından sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.