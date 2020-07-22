22 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçlarıyla beraber kazanan şanslı numaralar belli oldu. Haftanın talihli rakamları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından duyuruldu. Geçen hafta noter huzurunda yapılan çekilişlerde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 51 bin 702 lira 20 kuruş ikramiye devretmişti. Gözler şimdi 22 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte haftanın kazanan şanslı numaraları
22 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
13 - 19 - 20 - 23 - 28 - 39
SAYISAL LOTO NEDİR?
Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.
SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
CUMARTESİ GÜNÜ KİM NE KADAR İKRAMİYE KAZANDI?
Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1341. çekilişinde kazandıran numaralar 4, 19, 20, 27, 36 ve 42 olarak belirlendi.
Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 51 bin 702 lira 20 kuruş devretti.
Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı 6 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 376 bin 242 lira 53 kuruşluk ikramiye devretti.