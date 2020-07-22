Sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir? Sözleşmeli er alımı nasıl yapılır?

Sözleşmeli er alımı nasıl yapılır? Sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir? 2020 sözleşmeli er alımı hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Sözleşmeli er olarak çalışmak isteyen vatandaşlar başvuru şartları hakkında bilgi almak istiyor. K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı arasından birinci, ikinci ve üçüncü tercihler mutlaka belirtilecek ve tercih önceliğine göre sıralanacak. Peki, sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli er başvuruları, 6 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilebilecek. Adaylar, başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.