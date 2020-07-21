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    • 21.07.2020 21:35
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    İngiliz basınında! böyle duyurdu: 'nin çığır açan ilk yerli otomobili

    İngiliz gazetesi, 'nin yerli otomobilinin üretileceği fabrikayla ilgili yaptığı haberini, günün önemli gelişmeleri arasında servis etti. Telegraph haberinde, "Türkiye'nin çığır açan ilk yerli otomobili 'un mühendislik, tasarım ve üretim merkezinin temel atma töreni, Türkiye'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirildi" ifadelerine yer verdi.

    Türkiye'nin yerli otomobili İngiliz basınında!

    Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, İngiliz basınında yer aldı. İngiltere'nin köklü gazetelerinden The Telegraph'ın internet sitesinde "günün fotoğrafları" başlığı altında Türkiye'nin yerli otomobiline yer verildi.

    Haberde, yerli otomobilin üretileceği tesisin Bursa'da kurulacağı bilgisi paylaşıldı.

    "TÜRKİYE'NİN ÇIĞIR AÇAN İLK YERLİ OTOMOBİLİ"
    The Telegraph haberinde, "Türkiye'nin çığır açan ilk yerli otomobili TOGG'un mühendislik, tasarım ve üretim merkezinin temel atma töreni, Türkiye'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

    Telegraph'ın Bursa'daki üretim tesisinden yer alan bir fotoğrafla yayınladığı haberi, TOGG da resmi sayfasından paylaştı.
    Haberler Güncel TOGG İngiliz basınında! The Telegraph böyle duyurdu: Türkiye'nin çığır açan ilk yerli otomobili
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