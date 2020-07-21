Son dakika: 93 saat susuz kalan Foçalılar isyan etti! "Denizden evlerimize su taşıdık"



'HAYRETLER İÇİNDE KALDIK, DENİZDEN SU TAŞIDIK'

Bu çağda su kesintilerinin yaşanması karşısında hayretler içinde kaldığını belirten Sedat Capar (57) ise, "Ben Türkiye'nin başka bir şehrinde su kesintisi görmedim. Uşak'tan geldim. Burada hayret ettim. Buradaki halkın da hiç sesi çıkmıyor. Nasıl tepki göstermiyorlar? Denizden su taşıdık. Gariptir, Foça'da başka su alabileceğimiz yer de yoktu. İnanın içme suyunu damacanayla parayla aldık. Banyo ve tuvaletlere suyu denizden taşıdık. Bu çağda böyle bir durum yaşadığımız için hayretler içinde kaldık" ifadelerini kullandı.



'SUSSUZ KALDIK, BÜTÜN PARAMI SU ALMAYA HARCADIM'

Foça'ya geldiği günden itibaren su sorunu yaşadıklarını dile getiren Güldane Koca (87) ise, "Evde hiçbir şey yapamıyorum, ben yazlık için geldim. Buranın yerlisi ne yapıyor? Virüs de var, ellerinizi su ile yıkayın diyorlar ama su yok, ne ile yıkayacağız. Su ala ala getirdiğim parayı da bitirdim" dedi.