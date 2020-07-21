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    • 21.07.2020 17:50
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    'ndan son dakika açıklaması! 1 silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi

    : İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay-Dörtyol ilçesi nda, bağlı () ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 1 silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

    İçişleri Bakanlığı açıkladı! Etkisiz...

    , Hatay'ın Dörtyol ilçesi nda gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada, 1 in silahıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hatay-Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist silahıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi
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