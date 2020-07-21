AÖL sınav giriş yerleri sorgula! MEB 2020 AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL sınav giriş yerleri sorgula! 2020 AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? MEB AÖL sınav giriş yerleri sınava girecek öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Açık Lise sınavlarına girerken adaylardan Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı istenir. AÖL sınav giriş belgesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULA!
Açık Öğretim Kurumları sınav giriş belgesi "http://aol.meb.gov.tr/" adresi üzerinden yayınlanmaktadır. Adrese giden kullanıcılar karşılarına gelen sayfada "Sisteme Giriş" bölümünden "Öğrenci Girişi" sekmesini açan kullanıcılar öğrenci numarası ve şifreleriyle sınav giriş belgesini çıkarabilir.
Sınav giriş belgesinde fotoğraf olmayan adaylar irtibat büroları ile iletişime geçerek Açık Öğretim sistemine fotoğrafını eklemesi gerekmektedir.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL 2. dönem sonu sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaptığı açıklamada Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldığını belirtildi.
AÖL 2. dönem sonu sınav sonuçlarının 17 Ağustos tarihinde adayların erişimine sunulması bekleniyor.
AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavı'nın 1. oturumu cumartesi günü saat 09.30'da 2. oturumu ise cumartesi günü saat 14.00'de, 3. oturumu ise pazar günü saat 09.30'da başlayacak.
Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavlarının her bir oturumu için sınav süresi 180 dakika, Açık Öğretim Ortaokulu sınavının her bir oturumu için sınav süresi ise 150 dakika olarak uygulanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavı mazeret işlemleri de bugün başladı. Açık Öğretim Lisesi Sınavına mazeretleri nedeniyle (Sağlık, zorunlu ikamet değişikliği, askerlik, cezaevinde tahliye vb.) başka bir yerde girme talepleri, İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonunca incelenerek mazeretleri uygun görülen öğrencilerin yedek salon işlemleri 06-20 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. Yedek Salon İşlemleri için öğrencilerin İl- İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.