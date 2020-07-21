AÖL sınav giriş yerleri sorgula! MEB 2020 AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavı'nın 1. oturumu cumartesi günü saat 09.30'da 2. oturumu ise cumartesi günü saat 14.00'de, 3. oturumu ise pazar günü saat 09.30'da başlayacak.

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavlarının her bir oturumu için sınav süresi 180 dakika, Açık Öğretim Ortaokulu sınavının her bir oturumu için sınav süresi ise 150 dakika olarak uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavı mazeret işlemleri de bugün başladı. Açık Öğretim Lisesi Sınavına mazeretleri nedeniyle (Sağlık, zorunlu ikamet değişikliği, askerlik, cezaevinde tahliye vb.) başka bir yerde girme talepleri, İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonunca incelenerek mazeretleri uygun görülen öğrencilerin yedek salon işlemleri 06-20 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. Yedek Salon İşlemleri için öğrencilerin İl- İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.