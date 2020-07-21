Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in sevgilisinin, öldürdüğü genç kızın cesedini yakarak yok etmek için benzinlikten, pet şişeyle benzin aldığı ortaya çıktı. Bununla beraber gözaltına alınan katil Cemal Metin Avcı, maktul Pınar Gültekin'i suçlayarak akılalmaz ifadelerde bulundu. Pınar'ı aralarında çıkan tartışma sonrası vahşice öldürdüğünü itiraf eden cani adam, Pınar'ın kendisini ilişkilerini eşine söylemekle tehdit ettiğini, kendisinden yüklü miktarda para isteyerek şantaj yaptığını söyledi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Pınar Gültekin açıklaması
Gelen son dakika haberine göre, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan cinayetle ilgili açıklama
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Muğla ilinde meydana gelen P.G.'nin öldürülmesi olayına ilişkin olarak, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Muğla ili Menteşe ilçesinde meydana gelen söz konusu olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca görevlendirilen iki cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütülmekte olup, olaya ilişkin şüpheli bir şahıs gözaltına alınmıştır. Gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir" denildi.
Öte yandan Pınar Gültekin'in vahşice öldürülerek katledilmesi olayı sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Muğla'da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.
NASIL BULUNDU?
Pınar için kurulan özel ekip, çalışmalarını sürdürürken Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cansız bir kadın bedeni bulundu.
Bölgeye giden ekiplerin yaptığı incelemede, cansız bedenin kayıp olan Pınar Gültekin'e ait olduğu tespit edildi.
NE OLMUŞTU?
Pınar Gültekin 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı.
Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla'ya gelerek kayıp ihbarında bulundu. Ekipler Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı.
Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı.
Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı. Soruşturmayı sürdüren ekipler, güvenlik kameralarının görüntülerinden Pınar Gültekin'in kaybolmadan önce bir kişi ile alışveriş merkezinde oturduğu, ardından da bu kişiyle birlikte buradan ayrıldığını tespit etti.
PET ŞİŞEYLE BENZİN ALMIŞ…
Jandarma ekipleri, benzinlikten aracına benzin aldıktan sonra, büyük bir pet şişeyle ilave benzin alan zanlı C.M.A'dan şüphelenerek takibe aldı ve zanlı ifadesinde cinayeti itiraf etti.
AKILALMAZ İFADE
Zanlının ifadesinde, "İlişkimizi eşime söylemekle tehdit ediyor ve benden yüklü miktarda para isteyerek bana şantaj yapıyordu. Konuşmak için çağırdım, yaşanan tartışma sonrasında öldürdüm" dediği öğrenildi.
VAHŞİ CİNAYETİN DETAYLARI…
Güvenlik kameraları ve telefon kayıtlarından ulaşılan zanlı C.M.A, öldürdüğü üniversite öğrencisi Pınar'la ilişkisi olduğunu, olay günü tartıştıklarını ve tartışma sonrasında sevgilisini döverek vahşice öldürdüğünü itiraf etti.
Zanlı, öldürdüğü sevgilisini kendisine ait evi depo kısmında yaktığını ve cesedi bir varile yerleştirdikten sonra Menteşe ilçesinde ormanlık alana bıraktığını anlattı.
Jandarma ekipleri, zanlının ifadesi sonrasında cesedin olduğu varile buldu. Ceset incelenmek üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na teslim etti.
Gözaltına alınan zanlının ifadesi doğrultusunda, yeni gözaltılar olacağı öğrenildi.
ÖZEL ARAMA EKİBİ KURULMUŞTU…
Muğla Valiliğinin talimatı doğrultusunda, arama çalışmalarını aralıksız sürdüren polis ve jandarmanın Pınar'ı bulmak içim özel ekip kurmuştu.
Polis ve jandarma ekipleri Pınar Gültekin'i bulmak için son görüldüğü noktalardaki tüm kameraları incelemeye almışlardı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan, 'Pınar Gültekin' açıklaması: Davaya müdahil olacağız
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) davasına müdahil olacaklarını duyurdu.
Bakanlık harekete geçti! Flaş açıklamaBakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla'da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız" dedi.