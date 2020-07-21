AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, partisinden Bursa Milletvekili Refik Özen ile Meclis'te yaptığı basın toplantısında, 18 Temmuz Cumartesi günü Gemlik'te Türkiye adına büyük ve coşkulu bir gün yaşadıklarını söyledi.
TÜRKİYE ARTIK HER SEKTÖRDE ÜRETİM YAPMA KABİLİYETİNE SAHİP"
"Zeytinin başkenti" diye nitelendirilen Gemlik'te Türkiye'nin yerli otomobilinin temelinin atıldığını anımsatan Işık, "Türkiye, artık her sektörde üretim yapma kabiliyetine sahip bir ülke olmakla beraber yeni hedefleri için de yatırımlar yapan bir ülke konumundadır." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ
Işık, AK Parti iktidarları döneminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uygulanan politikalarla, sanayi, teknoloji, milli savunma, sağlık, ulaşım ve tarım başta olmak üzere ülkenin kalkınması ve milletin refahı için hemen her alanda ciddi yatırımlar yaptıklarını kaydetti.
4 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ İŞ SAHİBİ OLACAK
Tüm dünyanın gözünün Türkiye'de olduğunu ifade eden Işık, "Gemlik'te 60 yıllık hayaller gerçeğe dönüşecek." dedi.
Türkiye'nin büyümesinden, güçlenmesinden ve özgüvenin artmasından rahatsızlık duyanların her zaman yaptığı gibi yoğun bir karalama kampanyası başlatsa da yerli otomobilin üretileceğini dile getiren Işık, fabrika alanında 4 binin üzerinde kişiye iş imkanı sağlanacağını aktardı.
"BİR OTOMOBİLDEN ÇOK DAHA FAZLASI..."
Işık, burada kadın istihdamının da olacağına işaret ederek, "Devrim arabasını müzeye mahkum edenler, devrin otomobilinin bu yollarda kullanılmasına mani olamayacaklardır. Unutulmamalıdır ki Türkiye'nin otomobili, bir otomobilden çok daha fazlasıdır." diye konuştu.