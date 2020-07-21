TÜRKİYE ARTIK HER SEKTÖRDE ÜRETİM YAPMA KABİLİYETİNE SAHİP"

"Zeytinin başkenti" diye nitelendirilen Gemlik'te Türkiye'nin yerli otomobilinin temelinin atıldığını anımsatan Işık, "Türkiye, artık her sektörde üretim yapma kabiliyetine sahip bir ülke olmakla beraber yeni hedefleri için de yatırımlar yapan bir ülke konumundadır." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ

Işık, AK Parti iktidarları döneminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uygulanan politikalarla, sanayi, teknoloji, milli savunma, sağlık, ulaşım ve tarım başta olmak üzere ülkenin kalkınması ve milletin refahı için hemen her alanda ciddi yatırımlar yaptıklarını kaydetti.