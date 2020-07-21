Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.07.2020 19:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.07.2020 19:46
    ABONE OL

    tedbirleri kapsamında 'da 191 ev ya alındı

    'da yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 191 ev ya alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

    O ilimizde 191 ev karantiya alındı!

    'da yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 191 ev ya alındı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

    Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

    Bu kapsamda, Akçakale'de 1, Birecik'te 8, Bozova'da 1, Ceylanpınar'da 6, Eyyübiye'de 19, Haliliye'de 78, Hilvan'da 9, Karaköprü'de 44, Siverek'te 7, Suruç ve Viranşehir'de 9'ar olmak üzere 191 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

    Öte yandan, kentteki 107 evde uygulanan karantinanın süresi de tamamlandı.

    Haberler Güncel Koronavirüs tedbirleri kapsamında Şanlıurfa'da 191 ev karantinaya alındı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri