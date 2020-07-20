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    • 20.07.2020 10:46
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    'nün sı operasyonunda 11 şahıs adliyede

    polisi tarafından, 'nün sına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

    FETÖ'nün yeni yapılanmasına darbe! 11 kişi gözaltında

    Edinilen bilgiye göre, 'da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele () ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından / silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, örgütün Samsun'da sı içerisinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


    Operasyon kapsamında geçen hafta toplam 38 kişi gözaltına alınmış, 1 kişi emniyetten 26 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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