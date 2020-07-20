Çocuğum hangi okula gidecek? E-Okul kayıt sorgulama! Okula başlama yaşı kaç?

Çocuğum hangi okula gidecek? MEB takvimine göre 31 Ağustos'ta başlayacak yeni eğitim öğretim döneminde E-Okul kayıt sorgulama yapılıyor. Okula başlama yaşı kaç? Çocuğunu okula gönderecek veliler E-Okul kayıt sorgulama yapıyor. Çocuğunun hangi okula gideceğini öğrenmek isteyenler okul kayıtlarını sorgulamak istiyor. Peki okula başlama yaşı kaç? E-okul kayıt sorgulama sisteminden öğrencinin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ile istenilen diğer bilgilerin de girilmesi ile okuyacağı okul sorgulaması yapılabiliyor.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor.