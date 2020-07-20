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    • 20.07.2020 11:07
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    ? Okula başlama yaşı aileler tarafından merak edilirken çocuğun hangi okula gideceği sorgulanıyor. E- ekranı yoğun şekilde araştırılıyor. MEB takvimine göre 31 Ağustos’ta başlayacak eğitim öğretim dönemi için hazırlıklar başladı. İlkokul ve ortaokula başlayacak öğrenciler için çocuğum hangi okula gidecek sorusuna yanıt aranıyor. ? E-Okul kayıt sorgulama sayfası ile çocuğunuzun hangi okula gidebileceğini öğrenebilirsiniz.

    Çocuğum hangi okula gidecek? E-Okul kayıt sorgulama! Okula başlama yaşı kaç?

    Çocuğum hangi okula gidecek? MEB takvimine göre 31 Ağustos'ta başlayacak yeni eğitim öğretim döneminde E-Okul kayıt sorgulama yapılıyor. Okula başlama yaşı kaç? Çocuğunu okula gönderecek veliler E-Okul kayıt sorgulama yapıyor. Çocuğunun hangi okula gideceğini öğrenmek isteyenler okul kayıtlarını sorgulamak istiyor. Peki okula başlama yaşı kaç? E-okul kayıt sorgulama sisteminden öğrencinin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ile istenilen diğer bilgilerin de girilmesi ile okuyacağı okul sorgulaması yapılabiliyor.

    ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

    Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor.

    Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden çocuklarının yerleştirildiği okulun hangi okul olduğunu öğrenebiliyor.

    Ayrıca, ilkokula başlama yaşını da sorgulamak isteyen veliler "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabiliyor.

    ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK? ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    OKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?

    2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Okula Başlama Yaşı Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu (30/09/2019) itibarıyla hesaplanır. lkokula başlama yaşını, E okul hesaplama robotu ile çocuğunuzun doğum tarihini girerek öğrenebilirsiniz.

    OKUL YAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 36 aylıktan itibaren 68 aylığa kadar çocuklar anaokuluna gidebilir. Yani 36 ayını tamamlayan ve 68 ayını doldurmayan çocukları anaokuluna kayıt yaptırabilirler.

    Yeni yönetmeliğe göre kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula kayıt yaptırabilir. Bununla birlikte 66 - 68 ay arası çocuklardan gelişim açısından ilkokula hazır olduğu düşünülen ve velisinin yazılı isteği bulunanlar öğrenciler de ilkokul birinci sınıfa kayıt olabilirler.
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