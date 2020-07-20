HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadına tecavüz etmesi ile gündeme gelmişti. Kadını, olayın üstünü örtmek için tehdit eden Çelik, olayın öğrenilmesi sonrası partisinden istifa etmişti Çelik ile ilgili bir sıcak gelişme daha yaşandı.

HDP Merkez Disiplin Kurulu bugün toplandı. Toplantıda, Tuma Çelik ile ilgili belgeler değerlendirildi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, partisinden istifa eden Tuma Çelik, parti üyeliğinden ihraç da edildi.

MECLİS YARIN TOPLANACAK

HDP'li vekilin cinsel istismarı sonrası TBMM yarın toplanacak. Çelik'in fezlekesi görüşülecek. Çelik'in vekilliğinin düşürülmesi bekleniyor. Vekilliğin düşmesi durumunda Tuma Çelik, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan yargılanacak.

ÇELİK'İN YURT DIŞINA ÇIKIŞI YASAKLANDI

Tecavüz olayının ardından Çelik, "Ben milletvekiliyim, dokunulmazlığım var. En fazla siyaset hayatım biter, olmadı yurt dışında yaşarım. Ama sen ve aile insan içine çıkamazsınız" diyerek kadını tehdit etmişti. Bu sözler sonrası Çelik'in kaçma ihtimaline karşılık yurt dışına çıkışı yasaklandı.