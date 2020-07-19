İşte HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'in kirli sicili

KEKEÇ, "ÇELİK TÜRKİYE'YE PİSLİK ATTI"

Ahmet Kekeç, bu yazısında "İster radikal solcu Kürt, isterse "Türkiye düşmanlığını" temellük etmiş azınlıklardan olsun, bu durum Tuma Efendi'nin aynı radikal sol küvözden yetiştiği ve meselelere "öyle" baktığı gerçeğini değiştirmiyor. Bu "parlak kariyerli" terbiyesiz HDP milletvekiline yönelttiğim eleştiriler ortada... (…) Hem çekirdekten Süryani'ymiş, hem de ESU (Avrupa Süryaniler Birliği) Türkiye temsilcisiymiş. Ayrıca "Süryanice-Türkçe" yayın yapan "Sabro" gazetesinin genel yayın yönetmeniymiş. Ne fark eder? (…) Tuma Efendi bu görüşünde yalnız değil: Yunanlılar da 19 Mayıs 1994 tarihinde meclislerinden geçirdikleri sözde 'Pontus soykırımı' kararıyla, Türkiye'yi Ermeni soykırımı meselesinde olduğu gibi, uluslararası arenada baskı altına almak için özel bir 'çalışma' başlatmışlardı. Tuma Efendi'nin "oralara" selam gönderme cehdinin Türkiye'ye pislik atmaktan başka bir işlevi yok" dedi.

ÇELİK, TÜRKİYE DÜŞMANLARININ SESİ OLDU

HDP'li Tuma Çelik sözde Pontus Soykırımı'nı dillendirerek, sözde Ermeni soykırımı olduğuna dair Türkiye düşmanlarının başlattığı akımı Karadeniz bölgesi için de başlatma çabası içine girenlerden olmuştu. Çelik söze soykırımla ilgili Türkiye düşmanlarının sesi olmuştu.