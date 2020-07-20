Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.07.2020 18:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2020 18:48
    ABONE OL

    Son dakika: 'den acı haber! 2 askerimiz oldu

    Milli Savunma Bakanlığı, ’de üs bölgesine PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı neticesinde 2 askerin olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ATAK helikopterlerimiz, SİHA'larımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Hakkari'den acı haber!

    Milli Savunma Bakanlığı, 'de üs bölgesine PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı neticesinde 2 askerin olduğunu açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çukurca/Hakkâri'de 20 Temmuz 2020 tarihinde bir üs bölgemize teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ATAK helikopterlerimiz, SİHA'larımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Hakkari'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri