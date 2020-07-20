Gelen son dakika haberine göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında, Yüksekova İlçesi Kolbaşı Köyü kırsal alanında PKK'ya ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesi Kolbaşı köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyon hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda bulunan iki sığınakta ele geçirilen mühimmatlar, Hakkari Valiliği tarafından açıklandı.

İşte Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklama;