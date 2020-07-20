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    • 20.07.2020 21:12
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    Son dakika: 'nin ilçesinde 'ya ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi

    Gelen son dakika haberine göre, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında, İlçesi Kolbaşı Köyü kırsal alanında 'ya ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

    Gelen son dakika haberine göre, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında, İlçesi Kolbaşı Köyü kırsal alanında 'ya ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

    , Yüksekova ilçesi Kolbaşı köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyon hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

    Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda bulunan iki sığınakta ele geçirilen mühimmatlar, Hakkari Valiliği tarafından açıklandı.

    İşte Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklama;

    Haberler Güncel Son dakika: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'ya ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi
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