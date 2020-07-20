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    • 20.07.2020 21:11
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    açıkladı: Togo'ya büyükelçilik açılacak

    Son dakika haberi... , Batı Afrika ülkesi Togo'ya büyükelçilik açma kararı aldıklarını duyurdu. Öte yandan, Çavuşoğlu, görüşmelerde, 'nın (THY) Togo'ya sefer düzenlemesi ile eğitim ve güvenlik gibi konuları ele alacaklarını kaydetti.

    O ülkeye büyükelçilik açılacak!

    , Batı Afrika ülkesi Togo'ya büyükelçilik açma kararı aldıklarını duyurdu.

    Togo'ya kapsamlı bir heyetle geldiklerini belirten Çavuşoğlu, "Togo'yu ziyaret eden ilk Türk Dışişleri Bakanıyım. Onun için de mutluyum. Sayın Cumhurbaşkanımızın selam ve en iyi dileklerini ilettim." ifadelerini kullandı.

    Çavuşoğlu, "Togo'yla ikili ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimizi konuşmak için buradayız. Ayrıca buraya büyükelçilik açma kararı aldık. Büyükelçiliğimizin ne zaman, nasıl açılacağını değerlendirdik. Ayrıca bir ay önce kardeşim, (Dışişleri Bakanı) Robert Dussey beni davet etmişti. Onun davetini kırmayarak bugün burada olmaktan mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Öte yandan, Çavuşoğlu, görüşmelerde, 'nın (THY) Togo'ya sefer düzenlemesi ile eğitim ve güvenlik gibi konuları ele alacaklarını kaydetti.

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