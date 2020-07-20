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    'nda u: 1 kişi gözaltında

    'nda gerçekleştirilen da 17 kilogram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

    Sabiha Gökçen'de flaş operasyon! 17 kilogram...

    'nda gerçekleştirilen da 17 kilogram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, madde ticareti yapan bir şüpheliye yönelik geçen Cuma operasyon düzenledi.

    Pendik'te bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 17 kilogram esrar ele geçirildi. S.Y.(36) isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ' ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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