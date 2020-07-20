Maltepe lise taban puanları yüzdelik dilimleri! 2020 Maltepe lise puanları merak edilen konulardan birisi. LGS tercih dönemi başladı ve öğrenciler iyi bir liseye yerleşmek için tercih yapmaya başladı. İstanbul'un birçok ilçesinde de okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri sorgulanıyor. Maltepe lise taban puanları yüzdelik dilimleri Maltepe'de yaşayan vatandaşların merak konusu. İşte Maltepe lise puanları!

OKUL ADI/ OKUL TÜRÜ/ ALAN ADI/ ÖĞRETİM SÜRESİ/ KONTENJAN/ TABAN PUAN/ YÜZDELİK DİLİMLERİ

Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Teknik Programı/ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI/ 4 yıl/ 34/ 20,01

Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Teknik Programı/ ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI/ 4 yıl/ 34/ 27,88