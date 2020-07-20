Maltepe lise taban puanları yüzdelik dilimleri! 2020 Maltepe lise puanları merak edilen konulardan birisi. LGS tercih dönemi başladı ve öğrenciler iyi bir liseye yerleşmek için tercih yapmaya başladı. İstanbul'un birçok ilçesinde de okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri sorgulanıyor. Maltepe lise taban puanları yüzdelik dilimleri Maltepe'de yaşayan vatandaşların merak konusu. İşte Maltepe lise puanları!
OKUL ADI/ OKUL TÜRÜ/ ALAN ADI/ ÖĞRETİM SÜRESİ/ KONTENJAN/ TABAN PUAN/ YÜZDELİK DİLİMLERİ
Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Teknik Programı/ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI/ 4 yıl/ 34/ 20,01
Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Teknik Programı/ ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI/ 4 yıl/ 34/ 27,88
Kadir Has Anadolu Lisesi/ Anadolu Lisesi/ 4 yıl/ 280/ 3,49 Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Teknik Programı/ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI/ 4 yıl/ 34/ 48,58
Maltepe Fen Lisesi/ Fen Lisesi/ FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)/ 4 yıl/ 238/ 2,96
Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi/ Anadolu İmam Hatip Lisesi/ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI/ 4 yıl/ 120/ 19,27/
Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Meslek Programı/ EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)/ 4 yıl/ 34/ 94,58
Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi/ Anadolu İmam Hatip Lisesi/ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI/ 4 yıl/ 60/ (-)
Mediha Engizer Çok Programlı Anadolu Lisesi/ Anadolu Meslek Programı/ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)/ 4 yıl/ 34/ 94,35
Şehit İlhan Varank Fen Lisesi/ Fen Lisesi/ FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)/ 4 yıl/ 180/ 2,46
Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi/ Anadolu İmam Hatip Lisesi/ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI/ 4 yıl/ 120/ 22,38
(-) işaretli yerler Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.