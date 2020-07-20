MEB Öğretmenlerin Hizmet Puanını Güncelledi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir son dakika duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 1 milyon öğretmenin hizmet puanlarının güncellendiğine yer verildi. Türkiye genelindeki 1 milyon öğretmeni ilgilendiren açıklama sonrası öğretmenler, hizmet puanlarını nasıl öğrenebileceklerini sorgulamaya başladı.

19 Haziran günü hizmet puanlarına etki eden durumları ve faaliyetleri güncelleyen MEB, daha sonra 7 maddelik bir genelge yayımladı. 16 Temmuz günü yayımlanan genelgedeki yeni uygulama kapsamında yüksek lisans, doktora, bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında alınan ödüller, eTwining kapsamında alınan sertifikalar, hakemli dergilerde yayımlanan makaleler, alınan marka ve patent hakları gibi bir çok faaliyete ek hizmet puanı kapsamına alındı.

Bakanlık, bugün itibariyle, tüm öğretmenlerin, MEBBİS sisteminde bulunan bilgilerine göre, hizmet puanlarını güncelledi. MEB tarafından yayımlanan duyuruda hizmet puanlarının MEBBİS 'ten öğrenilebileceğine yer verildi.

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