LGS 2020 tercihleri 1 milyondan fazla öğrenci tarafından yapılmaya devam ediyor. Bu anlamda öğrenciler girmek istedikleri liselerin ise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyorlar. Pendik lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler ilçedeki okulların kontenjan sayılarını da merak ediyor. Doğru tercih yapıp istemediği bir okula kayıt yaptırmak istemeyen öğrenciler çeşitli fikirleri birleştirerek en uygun tercih listelerini hazırlamak istiyor. Peki, Pendik lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 neler? İşte Pendik lise taban puanları YEP sıralaması...
PENDİK LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2020 NELER? OKUL ADI/ OKUL TÜRÜ/ ALAN ADI/ ÖĞRETİM SÜRESİ/ KONTENJAN/ TABAN PUAN/ YÜZDELİK DİLİMLERİ
İSTANBUL TÜM OKULLAR TABAN TAVAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi Fen Lisesi/ FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)/ 4 yıl/ 204/ 4,11/
Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi/ Anadolu Lisesi/ 4 yıl/ 238/ 8,67
Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Teknik Programı/ SİVİL HAVACILIK ALANI/ 4 yıl/ 34/ 23,48
Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Teknik Programı/ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI/ 4 yıl/ 34/ (-)
Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi/ Anadolu Lisesi/ 4 yıl/ 238/ 7,77
Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi/ Anadolu Teknik Programı/ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI/ 4 yıl/ 34/ 35,66
Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Teknik Programı/ UÇAK BAKIM ALANI/ 4 yıl/ 34/ (-)
Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi/ Anadolu İmam Hatip Lisesi/ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI/ Hazırlık + 4 yıl/ 60/ 13,78
Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi/ Anadolu İmam Hatip Lisesi/ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI/ Hazırlık + 4 yıl/ Erkek/ 60/ 10,39
Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Teknik Programı/ GEMİ YAPIMI ALANI/ 4 yıl/ 34/ 31,59
Pendik Fatih Anadolu Lisesi/ Anadolu Lisesi/ 4 yıl/ 200/ 6,08
Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Teknik Programı/ METAL TEKNOLOJİSİ ALANI/ 4 yıl/ 34/ 76,35
Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Teknik Programı/ GEMİ YAPIMI ALANI/ 4 yıl/ 34/ (-)
Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Teknik Programı/ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI/ 4 yıl/ 34/ 48,68
Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi/ Anadolu İmam Hatip Lisesi/ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI/ 4 yıl/ 90/ 14,88
Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Teknik Programı/ ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI/ 4 yıl/ 34/ 36,67/
Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Teknik Programı/ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI/ 4 yıl/ 34/ 41,82
Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Teknik Programı/ SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI/ 4 yıl/ 34/ 99,75
Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Teknik Programı/ GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI/ 4 yıl/ 34/ (-)
Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Teknik Programı/ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI/ 4 yıl/ 34/ 23,65
Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Meslek Programı/ GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI)/ 4 yıl/ 34/ 58,77
Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi/ Anadolu İmam Hatip Lisesi/ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI/ 4 yıl/ 90/ 11,28
Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Teknik Programı/ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI/ Hazırlık + 4 yıl/ 30/ (-)
Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi/ Anadolu İmam Hatip Lisesi/ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI/ 4 yıl/ 150/ 16,18
LGS TERCİH ROBOTU 2020 NASIL KULLANILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi.
LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
İL İL LİSE TABAN PUANLARI!
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilinizdeki liselerin taban puanlarını görüntüleyebilirsiniz. İlinizi seçtikten sonra girmek istediğiniz liseyi seçebilir ve ardından puanları görüntüleyebilirsiniz.
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 2020 indirmek için tıklayınız
SONUÇLAR 10 AĞUSTOS'TA
Yerleştirme sonuçları ise 10 Ağustos 2020 tarihinde '//www.meb.gov.tr' adresinden ilan edilecek.
SINAVA GİRMEYEN YEREL YERLEŞTİRECEK
Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek. Mesleki Eğitim Merkezi de Tercih Edilebilecek İkinci iyileştirme, mesleki eğitim merkezleri ve açık lise tercihlerinin zamanlaması ile ilgili. 2019 yılında bu okullara yönelik tercihler yerleştirmeye esas nakiller tamamlandıktan sonra yapılıyordu. Bu birimlere gitmeye kararlı öğrenciler nakillerin tamamlanmasını beklemek zorunda kalıyorlardı. Kılavuzda yapılan değişiklikle yerleştirmeye esas nakillerde isteyen öğrenciler mesleki eğitim merkezlerini veya açık liseyi tercih edebilecekler.