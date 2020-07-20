LGS 2020 tercihleri 1 milyondan fazla öğrenci tarafından yapılmaya devam ediyor. Bu anlamda öğrenciler girmek istedikleri liselerin ise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyorlar. Beylikdüzü lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler ilçedeki okulların kontenjan sayılarını da merak ediyor. Doğru tercih yapıp istemediği bir okula kayıt yaptırmak istemeyen öğrenciler çeşitli fikirleri birleştirerek en uygun tercih listelerini hazırlamak istiyor. Peki, Beylikdüzü lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 neler? İşte İstanbul lise taban puanları YEP sıralaması...
BEYLİKDÜZÜ LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2020 NELER?
İSTANBUL TÜM OKULLAR TABAN TAVAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ
OKUL ADI/ OKUL TÜRÜ/ ALAN ADI/ ÖĞRETİM SÜRESİ/ KONTENJAN/ TABAN PUAN/ YÜZDELİK DİLİMLERİ
Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi/ Anadolu İmam Hatip Lisesi/ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI/ 90/ 308,0445/ 41,73
Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi/ Anadolu Lisesi/ 320/ 456,6003/ 3,53
Gürpınar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Meslek Programı/ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI)/ 34/ 317,6733/ 37,84
Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi/ Anadolu İmam Hatip Lisesi/ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI/ İngilizce/ 60/ (-)
İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Meslek Programı/ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)/ 34/ 186,0031/ 96,17
Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi/ Sosyal Bilimler Lisesi/ 204/ 419,7988/ 9,06
Yaşar Acar Fen Lisesi/ Fen Lisesi/ FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)/ 204/ 482,663/ 0,84
(-) işaretli yerler Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
LGS TERCİH ROBOTU 2020 NASIL KULLANILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi.
LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
İL İL LİSE TABAN PUANLARI!
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilinizdeki liselerin taban puanlarını görüntüleyebilirsiniz. İlinizi seçtikten sonra girmek istediğiniz liseyi seçebilir ve ardından puanları görüntüleyebilirsiniz.
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 2020 indirmek için tıklayınız
TERCİH ve YERLEŞTİRME TAKVİMİ
16-29 Temmuz 2020 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların işlemler ve kayıtlarının tamamlanması
20-29 Temmuz 2020 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
10 Ağustos 2020 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
10-14 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
17 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
17-21 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
24 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
24-26 Ağustos 2020 Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca
Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-27 Ağustos 2020 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
SONUÇLAR 10 AĞUSTOS'TA
Yerleştirme sonuçları ise 10 Ağustos 2020 tarihinde '//www.meb.gov.tr' adresinden ilan edilecek.
SINAVA GİRMEYEN YEREL YERLEŞTİRECEK
Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek. Mesleki Eğitim Merkezi de Tercih Edilebilecek İkinci iyileştirme, mesleki eğitim merkezleri ve açık lise tercihlerinin zamanlaması ile ilgili. 2019 yılında bu okullara yönelik tercihler yerleştirmeye esas nakiller tamamlandıktan sonra yapılıyordu. Bu birimlere gitmeye kararlı öğrenciler nakillerin tamamlanmasını beklemek zorunda kalıyorlardı. Kılavuzda yapılan değişiklikle yerleştirmeye esas nakillerde isteyen öğrenciler mesleki eğitim merkezlerini veya açık liseyi tercih edebilecekler.