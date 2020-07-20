"ESRAR KULLANDIM, HASMIM SANDIM"

Olay günü esrar kullandığını söyleyen Serdar B. "Bir araç yanımıza yanaştı. Ben hasımlarım sandım. Bu nedenle ruhsatsız tabancamı çıkararak aracın içerisindeki 2 şahsa ateş ettim. Olay yerinden kaçtıktan sonra Kadir, Oğuzhan ve Reis'i arayarak 'polisler bizi kovalıyor acil bize taksi getirin' dedi. Bir süre sonra Oğuzhan ve Reis taksi ile 100 Yıl Köprüsü civarına geldiler" şeklinde ifade verdi.

"SUÇLAMAYI KABUL EDİYORUM"

Taksinin içindeyken polislerin olay yerine geldiğini de söyleyen zanlı olayda kullandığı silahı bir yol kenarına atılmış halde bulduğunu ve aldığını söyleyerek, "Diğer şüphelilerin olayla bir ilgisi yoktur. Polis olduğunu bilsem ateş etmezdim. Suçlamayı kabul ediyorum" şeklinde konuştu.