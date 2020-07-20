İstanbul Bağcılar'da İlçe emniyet müdürlüğü narkotik ekiplerinde faaliyet yürüten polis ekiplerine hain bir silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri bölgede başta hırsızlık, yankesicilik ve uyuşturucu satıcılığı olmak üzere 75'ten fazla suç kaydı bulunan bir firarinin yakalanması için yapılan çalışmalar sırasında, Narkotim ekibine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Polislerin yaralanmasının ardından olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı polisleri hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Bağcılar İlçe Araştırma Amirliği Narko Timlerde görevli polis memuru Erkan Gökteke, hayatını kaybederek şehit oldu. Kolundan yaralanan Polis memuru Yunus Nacar'ın tedavisi ise devam ediyor.

Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis güçleri görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan şüpheli S.B'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak şüpheli (O.I) ve (K.A) adlı şahıslar (1) adet silahla birlikte yakalandı. Olay yerine yakın bir çöp temekesinde de silah bulundu. Firari şüpheli R.B.'nin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyon sonucu 4. Şahıs R.B. de kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Buradaki sorgu işlemleri de tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sema ALİM DALGIÇ-SABAH