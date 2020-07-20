'FETÖ imamları ile Umre ziyaretine gittiğine' ilişkin hakkında yapılan bir haber ardından onaylı Twitter hesabı üzerinden SABAH Gazetesi'ni çirkin ifadelerle hedef alan ve tehdit eden Avukat Fidel Okan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılıkça, yürütülen soruşturma sırasında Fidel Okan, suça konu Twitter hesabını kendisinin kullanmadığını iddia etse de Siber polisin çalışması sonucu hesabı kullandığı belirlenmişti. Okan hakkında 'Basit tehdit' ve 'hakaret' suçlarından iddianame düzenlenmişti.





İddianamede, "Müştekiyi hedef alan paylaşımların şüpheliye ait sosyal medya hesabı üzerinden yapılmış olması, mesaj içeriklerinde 'müptezel tetikçi, alçak, şerefsiz, münafık' gibi müştekinin şeref ve saygınlığını rencide edecek hakaret içerikli sözler ile '…burnunuzdan getirmeye başladım. Bekleyin bakalım daha neler olacak' gibi tehdit sözlerinin yer alması ve mesaj görüntüleri birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine atılı 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarını işlediği" kaydedilmişti.

PARA CEZASI

Dosya daha sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi. Dava, Küçükçekmece 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Fidel Okan, 'Hakaret' suçundan bin 500 lira, 'tehdit' suçundan ise 500 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 'Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB)' hükmetti.







DAHA ÖNCE DE SUÇ İŞLEDİ, HAGB KALDIRILDI

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararına yapılan itiraz üzerine dosya Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti önüne geldi. Mahkeme, Fidel Okan hakkında verilen HAGB kararının kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme kararında, Fidel Okan'ın daha önceden işlediği bir hakaret suçu olduğunu, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen bu cezanın HAGB yapıldığını kaydetti. Okan'ın denetim süresi içerisinde dosyaya konu suçu işlediği, bu nedenle de Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması cihetine gidilemeyeceği belirtildi.



SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH







