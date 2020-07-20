Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı. İlk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağı açıklandı. İlk namaz için çalışmalara başlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün bin 486 yıllık kutsal esere sürpriz bir ziyaret yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Erdoğan, incelemelerinin ardından Ayasofya Camisi'nden ayrılırken, vatandaşları selamladı.

Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, daha sonra Taksim Camisi'nin ve yeni AKM'nin inşaatında incelemelerde bulundu.