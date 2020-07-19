Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırının ardından Azerbaycanlı bir iş adamı Rusya'nın başkenti Moskova'da Ermenistan'a tepki gösterdi.

ÜRÜNLERE AMBARGO

Moskova'nın en büyük gıda marketleri Food City'nin Azerbaycanlı sahibi God Nisanov, Ermenistan menşeli ürünlere, işletmelerinde yer vermemeye karar verdi.

POLİS EŞLİĞİNDE KAPI DIŞARI EDİLDİLER

Nasinov'un bu kararından vazgeçirmek üzere görüşme talep eden Rusya'daki Ermenistan Büyükelçiliği'nde görevli 3 diplomat ünlü iş adamının kapısını çaldı. Nisanov görüşme talebini reddetti. Ermenistanlı diplomatların ısrarlı davranışları karşısında rahatsız olan Nisanov, durumu Rus polisine bildirdi. Nisanov'un çalışma ofisine gelen Ermenistan Büyükelçiliği'nde görevli üç diplomatın polis eşliğinde dışarı çıkarıldı. O anlar ise amatör kamerayla kayda alındı.