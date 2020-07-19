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    'da lı iş adamı lı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu!

    'ın 'a yaptığı saldırının ardından 'nın başkenti 'daki en büyük gıda marketlerinin Azerbaycanlı sahibi , Ermeni ürünlerine boykot uyguladı. Nisanov, kendisi ile görüşmek isteyen Rusya’daki Ermenistan Büyükelçiliği’nde görevli üç diplomatı ise polis eşliğinde kovdurdu.

    Ermeni diplomatları kovdu!

    'ın 'a yaptığı saldırının ardından Azerbaycanlı bir iş adamı 'nın başkenti 'da Ermenistan'a tepki gösterdi.

    ÜRÜNLERE AMBARGO
    Moskova'nın en büyük gıda marketleri Food City'nin Azerbaycanlı sahibi , Ermenistan menşeli ürünlere, işletmelerinde yer vermemeye karar verdi.

    POLİS EŞLİĞİNDE KAPI DIŞARI EDİLDİLER
    Nasinov'un bu kararından vazgeçirmek üzere görüşme talep eden Rusya'daki Ermenistan Büyükelçiliği'nde görevli 3 diplomat ünlü iş adamının kapısını çaldı. Nisanov görüşme talebini reddetti. Ermenistanlı diplomatların ısrarlı davranışları karşısında rahatsız olan Nisanov, durumu Rus polisine bildirdi. Nisanov'un çalışma ofisine gelen Ermenistan Büyükelçiliği'nde görevli üç diplomatın polis eşliğinde dışarı çıkarıldı. O anlar ise amatör kamerayla kayda alındı.

    Haberler Güncel Rusya'da Azerbaycanlı iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu!
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