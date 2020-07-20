Salgın nedeniyle internet üzerinden 800 kişiyle yapılan araştırmada gündemde olan 9 ülkenin salgınla mücadeleyi yönetme performansı Ipsos tarafından kamuoyuna soruldu. Araştırmanın sonucunda kamuoyu nezdinde karnesi en iyi olan ülkeler arasında Türkiye yüzde 39 ile birinci, Güney Kore ise yüzde 37 ile ikinci oldu.

Araştırmada en zayıf ülke ise Amerika Birleşik Devletleri çıktı. Araştırmaya katılan her 10 kişiden 7'si ABD'nin salgınla mücadeledeki performansının kötü olduğunu düşünüyor. ABD'yi İtalya takip ediyor.

Haziran ayının başından itibaren başlayan normalleşme takvimiyle beraber kamusal tedbirlerin büyük bölümü kaldırıldı, kişisel tedbirlerin ise bir kısmı esnetilmeye başlandı. Araştırmaya göre vatandaşlar, "yeni normal hayata" geçiş yaparken gelecek döneme dair iyimser bir beklentiye sahip değil. Araştırmanın sonuçlarına göre kamuoyunun sadece üçte biri salgınla mücadelede zor günlerin geride kaldığını düşünüyor, yarısı daha zor günlerin kendilerini beklediği kanısında. Araştırmada kötümser beklentinin özellikle en üst ve en alt sosyoekonomik statüden bireyler arasında daha yaygın olduğu görülüyor.