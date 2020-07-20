Beşiktaş lise taban puanları yüzdelik dilimleri! 2020 Beşiktaş lise puanları merak edilen konulardan birisi. LGS tercih dönemi başladı ve öğrenciler iyi bir liseye yerleşmek için tercih yapmaya başladı. İstanbul'un birçok ilçesinde de okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri sorgulanıyor. Beşiktaş lise taban puanları yüzdelik dilimleri Beşiktaş'ta yaşayan vatandaşların merak konusu. İşte Beşiktaş lise puanları!

OKUL ADI/ OKUL TÜRÜ/ ALAN ADI/ ÖĞRETİM SÜRESİ/ KONTENJAN/ TABAN PUAN/ YÜZDELİK DİLİMLERİ

Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi/ Anadolu Lisesi/ 102/ 458,1240/ 3,34

Atatürk Anadolu Lisesi/ Anadolu Lisesi/ 280/ 463,4968/ 2,69

Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi/ Anadolu İmam Hatip Lisesi/ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI/ 40/ (-)