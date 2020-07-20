Beşiktaş lise taban puanları yüzdelik dilimleri! 2020 Beşiktaş lise puanları merak edilen konulardan birisi. LGS tercih dönemi başladı ve öğrenciler iyi bir liseye yerleşmek için tercih yapmaya başladı. İstanbul'un birçok ilçesinde de okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri sorgulanıyor. Beşiktaş lise taban puanları yüzdelik dilimleri Beşiktaş'ta yaşayan vatandaşların merak konusu. İşte Beşiktaş lise puanları!
OKUL ADI/ OKUL TÜRÜ/ ALAN ADI/ ÖĞRETİM SÜRESİ/ KONTENJAN/ TABAN PUAN/ YÜZDELİK DİLİMLERİ
Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi/ Anadolu Lisesi/ 102/ 458,1240/ 3,34
Atatürk Anadolu Lisesi/ Anadolu Lisesi/ 280/ 463,4968/ 2,69
Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi/ Anadolu İmam Hatip Lisesi/ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI/ 40/ (-)
Beşiktaş Anadolu Lisesi/ Anadolu Lisesi/ 136/ 475,4080/ 1,47
Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi/ Anadolu Lisesi/ Almanca / 68/ 494,5702/ 0,11
Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi/ İngilizce/ 136/ 494,8246/ 0,11
Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi/ Anadolu İmam Hatip Lisesi/ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI/ Almanca/ 30/ 433,6198/ 6,78
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi/ Anadolu Lisesi/ İngilizce/ 170/ 480,8382/ 1
İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Teknik Programı/ ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI/ 30/ 287,3418/ 50,64
İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Teknik Programı/ YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI/ 30/ 297,3524/ 46,25
İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Teknik Programı/ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI/ 60/ 297,3143/ 46,27
İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Teknik Programı/ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI/ 30/ 424,5720/ 8,23
İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Teknik Programı/ ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI/ 30/ 404,2691/ 11,98
M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Teknik Programı/ MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI/ 34/ (-)
Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Meslek Programı/ GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI)/ 30/ (-)
Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Meslek Programı/ RADYO-TELEVİZYON ALANI (SINAVLI)/ 30/ (-)
Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Meslek Programı/ MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI)/ 30/ (-)
Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Meslek Programı/ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI)/ 60/ (-)
Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Anadolu Teknik Programı/ MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ/ 34/ (-) (-) işaretli yerler Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.