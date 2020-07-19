Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği ve Tokyo Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde Tokyo Camisi ve Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz darbe girişimine dair konferans düzenledi. Anma etkinliği sonrasında Anadolu Ajansı'na konuşan Japonya Doshisha Üniversitesi Küresel Çalışmalar Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Naito Masanori, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile Japonya'da 1995'te sarin gazı saldırısında bulunan "Aum Shinrikyou" örgütünün benzeştiğini söyledi.



DÜNYAYA ÖRNEK OLDUNUZ

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe teşebbüsünde verilen şehitlerin ailelerine baş sağlığı dileyen Naito, Türk halkının demokrasisini korumak adına dünyaya mücadele örneği sergilediğine dikkati çekti. "Aum Shinrikyou" örgütünün 12 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de zehirlendiği Tokyo metrosuna yönelik 1995'te düzenlediği sarin gazı saldırısının, FETÖ'nün hain teşebbüsüne benzediğine işaret eden Naito, iki grubun da önceden terör eylemleri gerçekleştirebileceğinin tahmin edilemediğini belirtti.

DİN İLE ALAKASI YOK

Örgütün, toplumsal zihniyetlerdeki farklı algılarına değinen Naito, FETÖ mensuplarının muhafazakar çevrelerde "adanmış hayatlar", yabancı ülkelerde ise "toleranslı Müslümanlar" olarak prim yaptığını söyledi. Bu çok taraflı yapının Türkiye dışında anlaşılmasının zor olduğunu savunan Naito, Japon toplumunda 2016'daki darbe girişiminin de anlaşılamadığını dile getirdi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, uluslararası toplumda tam anlamıyla ne olduğunun tanımlanamadığını vurgulayan Naito, "Gülen, 'kült lider' olarak açıklanabilir. Çünkü Gülen bir hoca değil, tarikat değil, İslamiyet ile hiçbir alakası yok, ilahiyatçı da değil. Ancak belki 'kült lider' diyebilirsiniz" dedi.

LİDERİ İDAM EDİLMİŞTİ

Japonya'da, 1995 yılında Tokyo metrosunda sarin gazı saldırısı düzenleyen Aum Şinrikyo örgütünün lideri Şoko Asahara, 2 yıl önce idam edildi. Örgütün altı üyesi daha, ölüm cezalarının infazını bekliyor. Aum Şinrikyo, ABD dahil birçok ülkede terör örgütü listesine alındı.