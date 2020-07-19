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    • 19.07.2020 08:08
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    'deki gelin rantı tarafından kesildi! DENTUR'un ücret tarifesinde değişiklik!

    Şehir Hatları Genel Müdürü ’ın, yakınlarının işlettiği DENTUR vapur hatlarını hariç tuttuğu 5 kuruşluk vapur ücreti tarifesi, kararıyla bu hatlar için de uygulanacak.

    İBB'deki gelin rantı AK Parti tarafından kesildi!

    "Gelin rantı", İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yer alan grubu tarafından kesildi. Geçtiğimiz günlerde 'li , bazı vapur hatlarında taşıma ücretini 5 kuruşa indirmiş, ancak bu indirim İBB Şehir Hatları Genel Müdürü 'ın kararıyla DENTUR hatlarında uygulanmayarak normal tarife ile taşıma yapılmasına karar verilmişti.

    Dedetaş'ın 'nın sahibi CHP İBB Meclis üyesi Nurkal Dedetaş'ın gelini olduğu ortaya çıkmış, genel müdür Dedetaş'ın yakınlarını zarara uğratmamak için böyle bir karar aldığı değerlendirilmişti.

    (İBB) Meclisi, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün (UKOME) aldığı 5 kuruşa deniz ulaşım kararını onayladı.
    AK Parti grubu uygulamaya İBB tarafından dahil edilmeyen DENTUR'un işlettiği Üsküdar-Beşiktaş, Üsküdar-Kabataş'ı da dahil etti. Kararla rant da kesilmiş oldu. İBB Meclisi, geçen gün Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde toplandı.

    Toplantıda ele alınan gündem maddeleri arasında deniz ulaşımındaki rantla alakalı madde de oylandı. (Sabah)

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