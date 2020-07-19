"Gelin rantı", İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yer alan AK Parti grubu tarafından kesildi. Geçtiğimiz günlerde CHP'li İBB, bazı vapur hatlarında taşıma ücretini 5 kuruşa indirmiş, ancak bu indirim İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş'ın kararıyla DENTUR hatlarında uygulanmayarak normal tarife ile taşıma yapılmasına karar verilmişti.

Dedetaş'ın Dentur Avrasya'nın sahibi CHP İBB Meclis üyesi Nurkal Dedetaş'ın gelini olduğu ortaya çıkmış, genel müdür Dedetaş'ın yakınlarını zarara uğratmamak için böyle bir karar aldığı değerlendirilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün (UKOME) aldığı 5 kuruşa deniz ulaşım kararını onayladı.

AK Parti grubu uygulamaya İBB tarafından dahil edilmeyen DENTUR'un işlettiği Üsküdar-Beşiktaş, Üsküdar-Kabataş'ı da dahil etti. Kararla rant da kesilmiş oldu. İBB Meclisi, geçen gün Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde toplandı.

Toplantıda ele alınan gündem maddeleri arasında deniz ulaşımındaki rantla alakalı madde de oylandı. (Sabah)