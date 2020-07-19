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    : Sağlık Bakanı 19 Temmuz tablosunu açıkladı

    haberine göre Sağlık Bakanı , twitter hesabından bugünkü tablosunu açıkladı. 19 Temmuz'da Türkiye'de 924 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

    Bakan Koca 19 Temmuz koronavirüs tablosunu açıkladı

    Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 19 Temmuz corona virüs tablosu bakan Koca tarafından açıklandı. İşte 19 Temmuz vaka ve vefat sayıları:

    19 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ
    Her gün 1000'e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı.

    DÜNKÜ VERİLER
    1.000'in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Temmuz koronavirüs tablosunu açıkladı
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