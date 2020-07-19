Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 19 Temmuz corona virüs tablosu bakan Koca tarafından açıklandı. İşte 19 Temmuz vaka ve vefat sayıları: