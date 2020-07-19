BAŞKAN ERDOĞAN'IN KORONA ÖNLEMLERİ

Cumhurbaşkanımız iyi korunuyor. Bir devlet başkanı nasıl korunuyorsa o şekilde korunuyor. Cumhurbaşkanımız karantina döneminde kurallara en çok riayet eden kişiydi. Liderlik vasfı açısından bu çok önemli. Kalabalık ortamlara gireceği zaman testler yapılıyor. Maske ve mesafe kuralına dikkat ediliyor. Gün aşırı ya da her gün bize test yapılıyor.



LİBYA'DAKİ GELİŞMELER

Türkiye'nin Libya'ya gitmesi çatışmaya bir denge getirdi. Libya'da amacımız sorunu çözmek. Hafter tarafı ve destekçileri bu sınırsız emellerinden bir nebze de olsa uzaklaşmış oldu. BM kuralları çerçevesinde siyasi sürecin ilerletilmesi lazım. Onlarca ateşkes çağrısını ihlal ettiler.

Fransa'nın tehditleri sürece katkı sağlamaz. Bizim Mısır ile karşı karşıya gelme düşüncemiz yok. Fransa'nın küresel bir aktör olma isteğinin altını dolduramama sıkıntısı var. Özellikle Afrika söz konusu olduğuda kara lekeleri hala duruyor. Sömürgecilik tarihine de baktığınızda o utanç sayfasını kapatma çabasını görüyorsunuz. İnsanlar dönüp Fransa neden bu kadar ateşli bir şekilde Türkiye'ye saldırıyor diye soruyor. Macron geçen sene de NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demişti. Suriye'de PKK uzantısı PYD ile iş yapıyorlar. Libya açıklarında gemilerimizin yapmadığı bir şey üzerinden bizi suçluyor. Türkiye üzerinden etkili bir aktör olduğunu gösterme çabalarına giriyorlar.

ERMENİSTAN'A UYARI

Azerbaycan baskı altına alınmak isteniyor. Temel mesele işgal meselesidir. Ermenistan'ın Yukarı Karabağ'daki işgalini sona erdirmesidir. Bu konuda Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu çok açık ve net bir şekilde belirtmek istiyoruz. Azerbaycan ile aramızda askeri işbirliğimiz zaten var.