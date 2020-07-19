Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.07.2020 17:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.07.2020 17:03
    ABONE OL

    Son dakika: 'de salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 142 bin 883'e yükseldi

    Gelen son dakika haberine göre göre, 'de yeni tip (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 883'e çıktı.

    Kovid-19 salgınında korkutan rakamlar! Son 24 saatte...
    'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 142 bin 883'e yükseldi

    ABD'de yeni tip (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 883'e çıktı.

    ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunu koruyor.

    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, te 64 bin 329 artışla 3 milyon 885 bin 430'a ulaştı.

    Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 803 artarak 142 bin 883'e çıktı.

    Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 75 bin 246 ile Brezilya, 1 milyon 86 bin 476 ile Hindistan ve 771 bin 546 vakayla Rusya izliyor.

    - New York

    Günlük vaka ve ndaki düşüşe rağmen , ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

    New York'ta 433 bin 314 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 552 kişi hayatını kaybetti.

    New York'u 383 bine yakın vakayla California ile 337 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

    ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 47 milyon 623 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 775 bini geçti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 142 bin 883'e yükseldi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri