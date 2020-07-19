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    • 19.07.2020 17:20
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    İçişleri Bakanlığı'ndan 'nun oğluna yönelik iddialara yalanlama!

    İçişleri Bakanlığı, Bakan 'nun oğlu 'ya ait Twitter'da bir hesap bulunmadığını ve iddia edilen paylaşımların kendisine ait olmadığını bildirdi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " oğlunun bahse konu da hesabı bulunmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu paylaşımın Sayın Bakanımızın oğluna aitmiş gibi ilişkilendirilmesi anlamsızdır. Sayın Bakanımızın oğlu adına açılan sahte hesapla ilgili de gerekli işlem başlatılmıştır" denildi.

    Bakan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yanıt!

    İçişleri Bakanlığı, Bakan 'nun oğlu 'ya ait Twitter'da bir hesap bulunmadığını ve iddia edilen paylaşımların kendisine ait olmadığını bildirdi.

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün bazı internet sitelerinde "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Soylu'nun oğlu da konuştu" şeklinde bir paylaşımının haberleştirildiği belirtildi.

    "SAYIN BAKANIMIZIN OĞLUNUN BAHSE KONU SOSYAL MEDYADA HESABI YOKTUR"

    Söz konusu Twitter hesabının 'nun oğlu Engin Levent Soylu'ya ait olmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Sayın Bakanımızın oğlunun bahse konu sosyal medyada hesabı bulunmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu paylaşımın Sayın Bakanımızın oğluna aitmiş gibi ilişkilendirilmesi anlamsızdır. Sayın Bakanımızın oğlu adına açılan sahte hesapla ilgili de gerekli işlem başlatılmıştır."

    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı'ndan Bakan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yalanlama!
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