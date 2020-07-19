Selçuk İnan kimdir, kaç yaşında? Selçuk İnan Galatasaray’dan neden ayrıldı?

Manisaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile çalışan, Arda Turan, Caner Erkin, Burak Yılmaz, Hakan Balta, Filip Holosko ve Uğur İnceman gibi Türk futbolunda adından söz ettiren futbolcularla görev yaptı. Selçuk, Manisaspor'da 75 Süper Lig maçına çıktı ve 11 kez gol sevinci yaşadı. Türkiye Kupası'nda ise 11 maçta görev alan orta saha oyuncusu, 1 kez fileleri havalandırdı.

Selçuk İnan, Manisaspor'da top koştururken Galatasaray'ın unutulmaz kalecilerinden Kolombiyalı Faryd Mondragon'a Türkiye'deki ilk frikik golünü atan futbolcu olarak kayıtlara geçti.



TRABZONSPOR MACERASI



Manisaspor'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Selçuk İnan, 2008-2009 sezonu öncesinde Trabzonspor'a transfer oldu.

Manisa temsilcisinde birlikte çalıştığı Ersun Yanal'ın takımına geçen Selçuk, Türk futbolunda ağırlığını göstermeye başladı. Orta sahada Gustavo Colman, hücum hattında da Burak Yılmaz ile iyi bir uyum yakalayan Selçuk, bordo-mavili takımdaki futboluyla A Milli Takım'a kadar yükseldi.

Karadeniz temsilcisinde 3 sezon forma giyen Selçuk İnan, 93 lig maçına çıktı ve 6 kez fileleri havalandırdı. Bordo-mavili formayı 15 Türkiye Kupası, 4 UEFA Avrupa Ligi ve 1 TFF Süper Kupa maçında terleten Selçuk, bu kulvarlarda gol sevinci yaşayamadı.



GALATASARAY'LA FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ



Trabzonspor'daki sözleşmesi sona eren Selçuk İnan, 2011'de Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

2010-2011 sezonunda şampiyonluk yarışını son haftaya kadar kovalayan Karadeniz temsilci ile yola devam etmeyen Selçuk, Fenerbahçe'nin de teklifine rağmen tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla Türk futbol tarihine geçen futbolculardan biri oldu. Süper Final oynanan ilk sezonunda 39 lig karşılaşmasına çıkan Selçuk, attığı 13 golle kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi.

Selçuk, Galatasaray'da geçirdiği 9 sezonda 246 lig maçında forma giyip, 45 gole imza attı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir kez çeyrek final, bir kez de son 16 turuna yükselme başarısı gösteren takımın önemli parçası olan tecrübeli orta saha oyuncusu, bu kulvarda 34 müsabakada görev aldı ve 3 kez gol sevinci yaşadı.





Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde 4 müsabakada görev yapan Selçuk İnan, 1 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı formayla Ziraat Türkiye Kupası'nda 40 müsabakaya çıkan Selçuk, 10 kez rakip ağları sarstı. Selçuk İnan, TFF Süper Kupa'da da 7 maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

Selçuk İnan, sarı-kırmızılı formayla attığı şık frikik golleriyle akıllarda yer etti.

