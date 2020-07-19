Selçuk İnan kimdir, kaç yaşında? Selçuk İnan Galatasaray’dan neden ayrıldı?

Dün Galatasaray-Göztepe karşılaşmasında başarılı performans sergileyen ve karşı takımı malup eden Galatasaray'dan ayrıldığını hatta futbol kariyerini sonlandıran Selçuk İnan gündeme bomba gibi düştü. Selçuk İnan'ın önümüzdeki sene Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ekibine katılması bekleniyor.
"FUTBOLCULUK KARİYERİMİ BU SEZON İTİBARIYLA SONLANDIRIYORUM"
Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Fatih Terim ile katılan Selçuk İnan: "Bugün size hayatımın en önemli parçası olan futbolculuk kariyerimi bu sezon itibarıyla sonlandırdığımı söylemek için buradayım." dedi.
SELÇUK İNAN KİMDİR?
Selçuk İnan 10 Şubat 1985'te İskenderun, Hatay'da dünyaya geldi. Babası İskenderun'un Karaağaç Mahallesi'nde bakkal idi. 9 yaşına kadar babasının yanında çıraklık yaptı. Çanakkale Dardanelspor altyapısında iken liseyi de Çanakkale'de okudu.
SELÇUK İNAN'IN FUTBOL KARİYERİ
Futbola 1999 yılında Hatay'ın Karaağaçspor takımında başlayan Selçuk İnan, 1 yıl sonra o dönem TFF 1. Lig'de mücadele eden Çanakkale Dardanelspor'un altyapısına transfer oldu ve profesyonelliğe geçiş yaptı.
A takımdaki ilk resmi maçına 2002-2003 sezonunda çıkan Selçuk, Çanakkale temsilcisinde 3,5 sezon top koşturdu. TFF 1 . Lig'de 76 maçta forma giyen Selçuk İnan, 6 kez fileleri havalandırdı.
Çanakkale Dardanelspor'da gösterdiği performansla dönemin Süper Lig ekibi Manisaspor'a transfer olan Selçuk, Ege temsilcisinde de 2,5 sezon forma giydi.
Manisaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile çalışan, Arda Turan, Caner Erkin, Burak Yılmaz, Hakan Balta, Filip Holosko ve Uğur İnceman gibi Türk futbolunda adından söz ettiren futbolcularla görev yaptı. Selçuk, Manisaspor'da 75 Süper Lig maçına çıktı ve 11 kez gol sevinci yaşadı. Türkiye Kupası'nda ise 11 maçta görev alan orta saha oyuncusu, 1 kez fileleri havalandırdı.
Selçuk İnan, Manisaspor'da top koştururken Galatasaray'ın unutulmaz kalecilerinden Kolombiyalı Faryd Mondragon'a Türkiye'deki ilk frikik golünü atan futbolcu olarak kayıtlara geçti.
TRABZONSPOR MACERASI
Manisaspor'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Selçuk İnan, 2008-2009 sezonu öncesinde Trabzonspor'a transfer oldu.
Manisa temsilcisinde birlikte çalıştığı Ersun Yanal'ın takımına geçen Selçuk, Türk futbolunda ağırlığını göstermeye başladı. Orta sahada Gustavo Colman, hücum hattında da Burak Yılmaz ile iyi bir uyum yakalayan Selçuk, bordo-mavili takımdaki futboluyla A Milli Takım'a kadar yükseldi.
Karadeniz temsilcisinde 3 sezon forma giyen Selçuk İnan, 93 lig maçına çıktı ve 6 kez fileleri havalandırdı. Bordo-mavili formayı 15 Türkiye Kupası, 4 UEFA Avrupa Ligi ve 1 TFF Süper Kupa maçında terleten Selçuk, bu kulvarlarda gol sevinci yaşayamadı.
GALATASARAY'LA FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ
Trabzonspor'daki sözleşmesi sona eren Selçuk İnan, 2011'de Galatasaray ile sözleşme imzaladı.
2010-2011 sezonunda şampiyonluk yarışını son haftaya kadar kovalayan Karadeniz temsilci ile yola devam etmeyen Selçuk, Fenerbahçe'nin de teklifine rağmen tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.
Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla Türk futbol tarihine geçen futbolculardan biri oldu. Süper Final oynanan ilk sezonunda 39 lig karşılaşmasına çıkan Selçuk, attığı 13 golle kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi.
Selçuk, Galatasaray'da geçirdiği 9 sezonda 246 lig maçında forma giyip, 45 gole imza attı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir kez çeyrek final, bir kez de son 16 turuna yükselme başarısı gösteren takımın önemli parçası olan tecrübeli orta saha oyuncusu, bu kulvarda 34 müsabakada görev aldı ve 3 kez gol sevinci yaşadı.
Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde 4 müsabakada görev yapan Selçuk İnan, 1 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı formayla Ziraat Türkiye Kupası'nda 40 müsabakaya çıkan Selçuk, 10 kez rakip ağları sarstı. Selçuk İnan, TFF Süper Kupa'da da 7 maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.
Selçuk İnan, sarı-kırmızılı formayla attığı şık frikik golleriyle akıllarda yer etti.