Netflix Türkiye’den çekildi mi? Netflix son dakika kapandı mı? Herkes atılan bu Tweet'i konuşuyor

Sosyal medyada, Netflix Türkiye'nin resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı. Öyle ki yapılan sahte paylaşıma inananlar arasında birçok ünlü isim de yer aldı. Söz konusu yalan paylaşım Twitter gündeminde tepeye oturdu. Söz konusu yalan paylaşım, Twitter'da da gündem oldu. TT listesine giren #NetflixTurkiye hastagında on binlerce mesajın paylaşılması dikkat çekti. İnternet tabanlı tv ve video platformu Netflix, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avrupa'nın bir kısmında (Danimarka, İrlanda, Hollanda, Norveç, İsveç, Finlandiya, Birleşik Krallık, Fransa, İsviçre, Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Almanya ve Türkiye) izleyicilere İnternet üzerinden hizmet veren bir medya sağlayıcısıdır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
NETFLIX TÜRKİYE'DEN ÇEKİLDİ Mİ?
Netflix Türkiye'den henüz çekilmiş değil. Önümüzdeki günlerde konya ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor.
SAHTE "ÇEKİLİYORUZ" TWEETİ OLAY OLDU
Son günlerde Türkiye'den çekilip çekilmeyeceği konuşulan Netflix tarafından atılan tweet olarak gösterilen yazı ortalığı karıştırdı. Mesajda, Netflix'in Türkiye'den çekildiğine dair bir paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Sevgili dostlar, maalesef ki bu bir veda tweetidir. Yaşanılan bazı problemlerden Netflix yönetimi TR altyapısını kapatma kararı aldı. 1 Ağustos 2020'den itibaren yollarımızı ayırmak durumundayız. Bugüne kadar bizi yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu yalan paylaşım, Twitter'da da gündem oldu. Twitter'de TT listesine girdi.
DEMET AKALIN'DAN TEPKİ
Son zamanlardaki polemiklerden ötürü, atılan mesaj o kadar gerçekçi gözüktü ki, sosyal medya kullanıcıları ister istemez bu mesaja inandı. Öyle ki, şarkıcı Demet Akalın da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, karara isyan etti. Akalın, "Netflix karantinada ruhumuzu kurtardı! İstemeyen satın alıp seyretmez bu biraz fazla olmadı mı? Onca kadına şiddet yasası beklerken! Olmadı!!! #NetflixTurkiye biz şimdi nereden girip seyredeceğiz" diye yazdı.
SOSYAL MEDYADA TT OLDU
Söz konusu yalan paylaşım, Twitter'da da gündem oldu. TT listesine giren #NetflixTurkiye hastagında on binlerce mesajın paylaşılması dikkat çekti.
NETFLİX NEDİR?
İnternet tabanlı tv ve video platformu Netflix, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avrupa'nın bir kısmında (Danimarka, İrlanda, Hollanda, Norveç, İsveç, Finlandiya, Birleşik Krallık, Fransa, İsviçre, Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Almanya ve Türkiye) izleyicilere İnternet üzerinden hizmet veren bir medya sağlayıcısıdır. Şirket 1997 yılında kurulmuş olup, merkezi Kaliforniya'daki Los Gatos şehridir. 1999 yılında abonelik sistemine geçen şirket, 2009 yılı itibariyle 100.000 farklı medya içeriğine ve 10 milyon abone sayısına ulaşmıştır.
Netflix, 25 Şubat 2007 tarihinde 1 milyarıncı DVD'sini teslim etmiş ve 2011 Nisan ayında ABD'de 23 milyon, dünya çapında ise 26 milyon abone sayısına ulaşmıştır. Netflix'in elde ettiği toplam dijital gelir 1,5 milyar dolara ulaşmıştır. 2014 yılının ikinci çeyreği verilerine göre küresel olarak 50 milyondan fazla abone sayısına sahiptir.
20 Ocak 2015 verileri itibariyle, ABD'deki abone sayısı 39 milyona, küresel abone sayısı da 57,4 milyona ulaşmıştır. 19 Ekim 2015 itibarı ile 70 milyon aboneye sahiptir.