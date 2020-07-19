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    • 19.07.2020 20:44
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    'nde dikkat çeken özellik! Vali duyurdu

    Türkiye'nin Maldivleri olarak da anılan 'daki 'nün suyunun içilebilir kalitede olduğu bildirildi. Vali Ali Arslantaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Su analiz sonuçlarına göre Salda Gölü'müzün suyu içilebilir." ifadesini kullandı.

    Salda Gölü'nde dikkat çeken özellik! Vali duyurdu

    'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla ''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak ünlenen 'nün suyunun içilebilir kalitede olduğu bildirildi.

    Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Su analiz sonuçlarına göre Salda Gölü'müzün suyu içilebilir." ifadesini kullandı.

    Vali Arslantaş, berrak suyunun güzelliğiyle göz kamaştıran Salda Gölü'nün fotoğraflarına da paylaşımında yer verdi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Dairesi Başkanı Ümit Turan da geçen yıl Salda Gölü kıyısında yaptığı açıklamada, göl çevresinde alınan koruma tedbirleri sayesinde göl suyunun içme suyu kalitesine sahip olduğunu kaydetmişti.

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