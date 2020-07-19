NETFLİX NASIL PARA KAZANIYOR?

Netflix'in ana gelir kaynağı aboneliklerden oluşuyor. Abonelik seçenekleri de ayda 15,99TL ile 39,99TL arasında değişiyor. Şirketin gelir raporuna göre Netflix'e bir ayda toplam 950 milyon dolar ödeniyor. DVD kiralamaları ise ayda 30 milyon dolar kazanç sağlıyor. Toplam gelir ise yaklaşık olarak ayda 43 milyon dolar.

Netlix 2016'da toplam 8.83 milyar dolar kazanç sağladı, 2017'de ise bu rakam 11 milyar dolara yükseldi. Abonelikler sayesinde platformun reklam ve sponsorlara ihtiyacı olmuyor, bu da temiz bir televizyon tecrübesi sunuyor.

Netflix sadece bir günde ortalama 1.4 milyon dolar kazanıyor. Platformun sahipleri günlük izlenme ve gelir ile ilgili rakamlar konusunda oldukça koruyucu bir politika izlliyor. Bu yüzden günlük gelir ortalaması gerçeğe yakın olma ihtimali ne kadar yüksek de olsa sadece bir tahminden ibaret. Tahmin edebileceğiniz gibi, yılın farklı zamanlarında yayınlanan farklı dizi ve filmler gelirleri de etkiliyor ve her ay ve hatta gün kazanılan paranın aynı olmaması çok doğal.