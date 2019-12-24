Netflix toplumsal değerlerin altına dinamit döşüyor! İşte Netflix'in uyuşturucu ve LGBT mesajı verdiği yapımlar
İnternet üzerinden yayınladığı yapımlarla milyonlarca eve giren Netflix, yayınladığı dizi ve filmlerle toplumsal değerlerin altına dinamit döşüyor. Yapımlarında ahlaki değerleri hiçe sayan, uyuşturucu ve eşcinselliği özendiren yayınlar yapan Netflix, çocuklar için yayınladığı çizgi filmlerde daha bu mesajları vermekten çekinmiyor. İşte subliminal mesajlar ile evimize giren sapkınlık projesi...
AMERİKAN MERKEZLİ SAPKINLIK PROJESİ: NETFLIX
2016 yılında Türkiye pazarına da giren şirket, gizli reklamlarla abone sayılarını her geçen gün arttırdı. Türkiye'deki üye sayısını yaklaşık 1,5 milyona çıkaran Netflix yayınladığı yapımlarla adeta toplumun yapısını değiştirerek ahlaki kuralların altına dinamit yerleştirdi.
ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN GELECEĞİN TOPLUMUNU DİZAYN ETMEYE ÇALIŞIYOR
Çocuklar için yayınladığı yapımlarda bile eşcinsel ilişkiyi özendiren Netflix, pervasızca LGBT propagandası yaptı. Çocukların izlediği bu yapımlarla onları zihinsel yönden etkileyerek bu sapkınlıkları normalleştiren Netflix, bu yöntem ile geleceğin toplumunu dizayn etmeye çalıştı.
UYUŞTURUCU VE SAPKIN İLİŞKİLER NORMALLEŞTİRİLDİ
Filmlerde ve dizilerde sıkça uyuşturucu baronlarının lüks ve şatafatlı yaşamı gösterilerek onlara özendirildi. Uyuşturucu ve seks partileri ile izleyenlere bu kötülükler çekici kılınmaya çalışıldı. Silahların patladığı, insanların acımasızca öldürüldüğü yapımlarla vahşi olaylar normalleştirildi.