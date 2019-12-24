Netflix toplumsal değerlerin altına dinamit döşüyor! İşte Netflix'in uyuşturucu ve LGBT mesajı verdiği yapımlar

ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN GELECEĞİN TOPLUMUNU DİZAYN ETMEYE ÇALIŞIYOR

Çocuklar için yayınladığı yapımlarda bile eşcinsel ilişkiyi özendiren Netflix, pervasızca LGBT propagandası yaptı. Çocukların izlediği bu yapımlarla onları zihinsel yönden etkileyerek bu sapkınlıkları normalleştiren Netflix, bu yöntem ile geleceğin toplumunu dizayn etmeye çalıştı.