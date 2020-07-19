Ayasofya'da ilk namaz için start verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hazırlıkları yerinde inceledi. Tarihi mabedin ünlü kedisi Gli'yi de sevdi.
"Kedi ne olacak" diye merak edenlere mesaj gönderdi: Hayatından çok memnun..
Gli'yi Erdoğan ve Obama da sevmişti.
HERKESİN SEV'GLİ'Sİ
Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı. Herkes, yıllardır kutsal mabette kalan Gli'ye ne olacağını merak etmeye başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise dün Ayasofya Camii'ndeki çalışmaları incelerken dünyaca ünlü kediyle çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Altına "Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin" mesajını paylaştı. Twitter kullanıcıları ise fenomen Gli'ye sayısız yorum attı.
Dünya tatlısı Gli, ne zaman Ayasofya'ya gitsem poz verir bana...
Ayasofya Camii halılarında koşup oynayacak Gli daha ne olsun.
Çok şükür onun da efkârlı efkârlı dalıp gitmeleri bitti artık.
Ayasofya Camimizin bekçisi, sen ne güzelsin.
Doğma büyüme Ayasofyalı pisicik. Sıcacık halı üzerinde yeri hazır...
Canım Gli Ayasofya'nın sahibi, gizemli kedisi. Ondan haber almak sevindirici oldu.
Aman Gli'ye bir şey olmasın. Ona iyi bakın.
"Kedi ne olacak" diye merak edenlere mesaj gönderdi: Hayatından çok memnun..
Gli'yi Erdoğan ve Obama da sevmişti.
HERKESİN SEV'GLİ'Sİ
Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı. Herkes, yıllardır kutsal mabette kalan Gli'ye ne olacağını merak etmeye başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise dün Ayasofya Camii'ndeki çalışmaları incelerken dünyaca ünlü kediyle çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Altına "Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin" mesajını paylaştı. Twitter kullanıcıları ise fenomen Gli'ye sayısız yorum attı.
Dünya tatlısı Gli, ne zaman Ayasofya'ya gitsem poz verir bana...
Ayasofya Camii halılarında koşup oynayacak Gli daha ne olsun.
Çok şükür onun da efkârlı efkârlı dalıp gitmeleri bitti artık.
Ayasofya Camimizin bekçisi, sen ne güzelsin.
Doğma büyüme Ayasofyalı pisicik. Sıcacık halı üzerinde yeri hazır...
Canım Gli Ayasofya'nın sahibi, gizemli kedisi. Ondan haber almak sevindirici oldu.
Aman Gli'ye bir şey olmasın. Ona iyi bakın.