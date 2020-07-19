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    • 19.07.2020 17:45
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    Son dakika: merkezli operasyonunda 6 tutuklama

    Gelen son dakika haberine göre, merkezli 5 ilde () yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

    İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu!

    merkezli 5 ilde () yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki kişi ise ifade işleminin ardından salıverildi.

    - Olay

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 8 Temmuz'da ByLock kullandığı tespit edilen, aleyhlerinde beyan, teşhis, hesabı ve örgütsel fişleme gibi deliller bulunan ile ihraç edilmiş 2 emniyet müdürü, 2 komiser yardımcısı, 2 polis başmüfettişi, 3 polis memuru ile 2 avukat, 2 öğretmen ve 1 zabıt katibinin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti.

    İzmir merkezli , , ve 'de eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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